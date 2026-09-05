«РИА Новости»: ISU отозвал нейтральный статус у фигуристки Валиевой

Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал нейтральный статус у российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на близкий к ISU источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камила Валиева

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Камила Валиева

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

«Решение было вынесено и донесено до сторон несколько дней назад»,— уточнил собеседник агентства. В самом союзе официально информацию не комментировали.

На этой неделе, по данным агентства, ISU также отозвал нейтральный статус у чемпиона Европы Марка Кондратюка. Предположительно, решение принято по инициативе Украинской федерации фигурного катания, которая попросила ISU пересмотреть вопрос допуска некоторых россиян.

Камиле Валиевой 20 лет. Зимой она возобновила карьеру после отбытия четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В декабре 2021 года фигуристка сдала положительную пробу, в которой был обнаружен триметазидин. В августе 2026-го ISU одобрил нейтральный статус фигуристке.