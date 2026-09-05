«РИА Новости»: ISU отозвал нейтральный статус у фигуристки Валиевой
Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал нейтральный статус у российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на близкий к ISU источник.
Камила Валиева
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
«Решение было вынесено и донесено до сторон несколько дней назад»,— уточнил собеседник агентства. В самом союзе официально информацию не комментировали.
На этой неделе, по данным агентства, ISU также отозвал нейтральный статус у чемпиона Европы Марка Кондратюка. Предположительно, решение принято по инициативе Украинской федерации фигурного катания, которая попросила ISU пересмотреть вопрос допуска некоторых россиян.
Камиле Валиевой 20 лет. Зимой она возобновила карьеру после отбытия четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В декабре 2021 года фигуристка сдала положительную пробу, в которой был обнаружен триметазидин. В августе 2026-го ISU одобрил нейтральный статус фигуристке.
Нейтральный статус ISU — это условный допуск к турнирам под эгидой союза, а не полное возвращение к обычным условиям выступлений. Для его получения проверяют, в частности, публичные заявления спортсмена с февраля 2022 года, отсутствие активной поддержки специальной военной операции и контрактных связей с вооруженными силами или органами национальной безопасности России и Белоруссии. Соответствие критериям определяет специальная комиссия ISU.
Поэтому отзыв статуса означает потерю именно того основания, на котором спортсмен мог участвовать в международных турнирах после решения ISU от 30 июня 2026 года. Даже сохранение допуска не дает выступать в командных соревнованиях: для нейтральных спортсменов предусмотрены ограничения на командные турниры и квоты в личных и парных дисциплинах.