ISU отозвал нейтральный статус у чемпиона Европы Марка Кондратюка

Международный союз конькобежцев (ISU) лишил нейтрального статуса чемпиона Европы 2022 года Марка Кондратюка. Об этом сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Из-за бюрократических проблем российский фигурист не выступит на турнире Kinoshita Cup, который пройдет с 4 по 6 сентября в Токио. Отмечается, что его заменит победитель чемпионата России 2025 года Владислав Дикиджи.

По данным источника, причиной проблем с нейтральным статусом, скорее всего, стало письмо Украинской федерации фигурного катания. В своем обращении организация попросила ISU пересмотреть вопрос допуска некоторых россиян, среди которых Камила Валиева, Александрова Игнатова (в девичестве — Трусова), София Дзепка, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. По мнению украинской стороны, эти спортсмены не соответствуют критериям нейтральности, поскольку представляют структуры, связанные с министерством обороны России или подсанкционными лицами.

«Процедура оценки соответствия фигуристов критериям нейтральности четко и прозрачно изложена в сообщении ISU. Комментировать отдельные случаи было бы некорректно, однако, если кто-либо из фигуристов будет признан не соответствующим требованиям для участия в соревнованиях, эта информация будет четко доведена до сведения»,— приводит ТАСС комментарий пресс-службы ISU.

Арнольд Кабанов