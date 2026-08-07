ISU одобрил нейтральный статус фигуристам Валиевой, Трусовой и Гуменнику

Российские фигуристы Камила Валиева, Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) и Петр Гуменник получили нейтральный статус для выступления на турнирах Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщается на сайте организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фигуристка Камила Валиева

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фигуристка Камила Валиева

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

30 июня ISU разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в турнирах под своей эгидой в нейтральном статусе. Решение вступает в силу со следующего соревновательного сезона. На данный момент организация одобрила нейтральный статус 67 российским фигуристам.

Камиле Валиевой 20 лет. Зимой она возобновила карьеру после отбытия четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В декабре 2021 года фигуристка сдала положительную пробу, в которой был обнаружен триметазидин. После отстранения она приступила к тренировкам под руководством Светланы Соколовской.

На счету 22-летней Александры Игнатовой серебряная медаль Олимпийских игр (2022), бронза чемпионатов мира (2021) и Европы (2020). Она первой в истории фигурного катания исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе. После рождения ребенка спортсменка возобновила карьеру в тренерской группе Этери Тутберидзе.

23-летний Петр Гуменник. Фигурист является чемпионом России (2026) и трехкратным победителем финала Гран-при страны (2023, 2025, 2026) . В феврале он принял участие в Олимпиаде, где занял шестое место.

Арнольд Кабанов