В Зернограде из-за аварии на сетях без света остались сразу семь улиц
В Зернограде (Ростовская область) из-за технологического нарушения в сети 10 кВ произошло частичное отклбчение потребителей, проживающих на семи улицах города. Об этом сообщило АО «Донэнерго».
Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ
По данным предприятия, авария случилась сегодня, 5 сентября, в 08:10. Временно без электроснабжения остались жители улиц Ленина, Советская, Социалистическая, Тельмана, Лубяного, Вавилова и Кленовая.
«Ориентировочное время восстановления электроснабжения в течение трех часов», – заверили в компании.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», утром 3 сентября из-за аварии на электросетях произошло частичное отключение электроснабжения в Ленинском и Кировском районах донской столицы.