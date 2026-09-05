В Зернограде из-за аварии на сетях без света остались сразу семь улиц

В Зернограде (Ростовская область) из-за технологического нарушения в сети 10 кВ произошло частичное отклбчение потребителей, проживающих на семи улицах города. Об этом сообщило АО «Донэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

По данным предприятия, авария случилась сегодня, 5 сентября, в 08:10. Временно без электроснабжения остались жители улиц Ленина, Советская, Социалистическая, Тельмана, Лубяного, Вавилова и Кленовая.

«Ориентировочное время восстановления электроснабжения в течение трех часов», – заверили в компании.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», утром 3 сентября из-за аварии на электросетях произошло частичное отключение электроснабжения в Ленинском и Кировском районах донской столицы.

Ефим Мартов