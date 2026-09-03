Авария на электросетях обесточила центр Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону в 09:15 произошло технологическое нарушение в электросети, которое привело к частичному отключению электроснабжения в Ленинском и Кировском районах. Об этом сообщает пресс-служба «Донэнерго».
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Без света остались потребители в границах улиц Пушкинской, Большой Садовой, Станиславского и проспекта Ворошиловского. Ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии составляет два часа.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Аксае ограничили подачу воды из-за переключения абонентов после аварийной замены участка канализационного коллектора.