Днем над Ростовской областью и другими регионами России сбили 480 БПЛА

Над территориями Ростовской области и другими регионами России средства противовоздушной обороны уничтожили 480 украинских беспилотников. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Дроны уничтожили в период с 8:00 до 20:00 над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что минувшей ночью около 25 беспилотников были уничтожены в Тарасовском, Чертковском, Миллеровском, Багаевском, Шолоховском и Зерноградском районах Ростовской области.

Константин Соловьев