В Ростовской области ночью уничтожили около 25 БПЛА в шести районах

Минувшей ночью силы ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область. Около двух с половиной десятков беспилотников были уничтожены в Тарасовском, Чертковском, Миллеровском, Багаевском, Шолоховском и Зерноградском районах. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Данные продолжают уточняться.

Губернатор напомнил жителям региона о необходимости соблюдать меры безопасности при угрозе воздушных атак.

Валерий Климов