С начала года выручка ростовского бренда одежды kod упала на 20%

В первой половине 2026 года ростовский производитель одежды kod снизил выручку на 20%, по сравнению с прошлогодними январем-июнем. Об этом основатель и дизайнер бренда Олеся Молдавская рассказала «Ъ-Ростов» во время открытого интервью в культурном пространстве «Циферблат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Хоперская Фото: Мария Хоперская

По словам Олеси Молдавской, с января по июнь 2026 года на 12,4% снизились количество единиц одежды kod, проданных в офлайн-магазинах в Москве, Сочи, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и др. городах, а также через онлайн-каналы.

«Основная причина отрицательной динамики — падение покупательской способности населения. Люди стали и меньше покупать одежды (по количеству единиц за один раз), и больше обращать внимания на цену. Если раньше, средний чек у нас был 24 тыс. руб., то сейчас он составляет 18 тыс. руб.», — уточнила госпожа Молдавская.

kod — семейная компания, которая была основана в Ростове-на-Дону 21 августа 2020 года. Спустя год бренд открыл офлайн-магазин в Москве. 21 августа 2025 года компания открыла первый ростовский шоу-рум. Сегодня одежда kod продается в розничных магазинах торговых центров городов-миллионников, а также через маркетплейс и собственный сайт.

Мария Хоперская