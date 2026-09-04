В Сочи с октября расширят зоны запрета на продажу табака

С 1 октября в Сочи начнут действовать новые ограничения на продажу табачной и никотинсодержащей продукции. Федеральный закон №186-ФЗ запрещает такую торговлю, а также продажу связанных с ней товаров на территориях, прилегающих к образовательным организациям. Ограничение не распространяется на организации дополнительного образования и дополнительного профессионального образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

С 1 сентября в силу также вступил Федеральный закон №551-ФЗ, который внес изменения в статью 19 закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». Согласно новым правилам, продажу табачной и никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции запретили не только на всех видах общественного транспорта, но и на остановочных пунктах его движения.

Исключение предусмотрели для торгового объекта, который является единственным местом продажи табачной или никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления в населенном пункте.

В Сочи сейчас готовят соответствующий муниципальный правовой акт. Границы территорий, прилегающих к образовательным организациям, определят с учетом результатов общественных обсуждений органами местного самоуправления городских округов. К началу действия закона №186-ФЗ эти границы должны определить.

Директор департамента потребительской сферы и услуг администрации Сочи Александр Девин сообщил, что в городе регулярно проводят мониторинговые и профилактические мероприятия во всех районах. Их проводят для формирования у представителей потребительского рынка ответственного отношения к защите здоровья детей и подростков, ограничения доступа несовершеннолетних к табачной и никотинсодержащей продукции и предупреждения нарушений правил ее реализации.

В случае продажи табачной продукции или электронных сигарет несовершеннолетним информацию об этом можно передать на горячую линию департамента потребительской сферы и услуг администрации Сочи по телефону +7-938-458-38-99.

Мария Удовик