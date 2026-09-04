Бочки покатились на Балтику

Экспорт российской нефти из портов в августе снизился на 12% относительно июля в связи с сокращением поставок через Черное море. Рост отгрузок в портах Балтики не позволяет полностью компенсировать выпавшие объемы. В правительстве указывают, что экспортная инфраструктура задействована максимально, но добыча нефти в России в этом году может снизиться из-за недозагрузки НПЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Россия сократила морской экспорт нефти в августе на 12% относительно июля, до 3,83 млн баррелей в сутки (б/с), говорится в обзоре S&P Global. Это минимальное значение с марта 2026 года, когда морские отгрузки из-за повреждения портовой инфраструктуры составляли 2,19 млн б/с. В годовом выражении августовский экспорт сырья из России вырос на 12%.

Снижение отгрузок российской нефти месяц к месяцу связано с сокращением экспорта через Черное море.

По данным S&P Global Commodities at Sea (CAS), поставки сырья через черноморские порты в августе снизились более чем в два раза c июля, до 380,3 тыс. б/с. Как отмечалось в августовском обзоре Argus, стоимость аренды судов для перевозки грузов из Новороссийска растет из-за усиления военных рисков, из-за чего многие судовладельцы воздерживаются от отправки танкеров в Черное море (см. “Ъ” от 27 августа).

Экспорт российской нефти через Балтику, согласно CAS, в августе вырос на 1,7% к июлю, до 1,87 млн б/с. По данным Platts, на 2 сентября нефть марки Urals в Приморске на условиях FOB стоила $75,63 за баррель, дисконт к Dated Brent составил $22,86 за баррель. Размер скидки превышает средний показатель за последние пять лет на $2,23.

Отгрузки российской нефти в Индию, по данным CAS, в августе сократились на 59% относительно июля и на 38% в годовом выражении, до 810 тыс. б/с. Экспорт в Китай вырос месяц к месяцу на 9%, до 980 тыс. б/с, но оказался меньше прошлогоднего на 17%. Поставки в Египет, основной пункт для перевалки российской нефти с судна на судно, подскочили на 319% за месяц, до 935 тыс. б/с.

Вице-премьер Александр Новак в интервью «Вестям» на ВЭФ отмечал, что экспорт российской нефти остается стабильным и все мощности инфраструктуры используются максимально. При этом, по его словам, добыча нефти в России в этом году снизится из-за уменьшения загрузки НПЗ, но по мере выхода предприятий из ремонтов производство сырья будет стабилизироваться.

По данным CAS, морской экспорт российских нефтепродуктов в августе снизился на 14% относительно июля и на 42% год к году, до 1,23 млн б/с.

Структуру поставок аналитики не раскрывают. Экспорт бензина из России для всех участников рынка запрещен до 31 января 2027 года, на этот же срок ограничен вывоз дизтоплива. Для НПЗ запрет на экспорт дизтоплива планируется снять с 1 октября 2026 года.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков говорит, что другие направления уже не могут компенсировать выпадающие из-за ситуации на Черном море объемы. Даже при полном восстановлении инфраструктуры переброска значительных партий нефти на Балтику создает слишком большую нагрузку, что также влияет на объемы добычи, отмечает он. Но эксперт не считает ситуацию критической в долгосрочной перспективе, ожидая восстановления после нормализации судоходства в Черном море.

Директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев отмечает, что часть покупателей, например Индия, исторически ориентирована на южный маршрут, и переориентация требует времени и дополнительных затрат. Кроме того, по словам аналитика, июльский импорт российской нефти в Индию был аномально высоким, августовское снижение — это отчасти возвращение к более сбалансированным объемам. Господин Прокофьев добавляет, что внеплановые ремонты НПЗ также создают неопределенность с объемами сырья, доступного для экспорта: «Ремонтные работы сдвигаются, и понять, какой объем Россия сможет отправить в следующем месяце, становится все сложнее».

Ольга Озембловская, Анатолий Костырев