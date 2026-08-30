Дизель примут внутрь

Истекавший 31 августа запрет на экспорт дизтоплива для производителей продлен до конца сентября. Аналитики объясняют сохранение эмбарго стремлением властей предотвратить перебои с поставками в условиях сокращения предложения и высокого спроса, а также сдержать рост цен. Но даже при снятии запрета для НПЗ возврата к прежним объемам экспорта дизтоплива пока не ожидается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Запрет на экспорт дизельного, судового топлива и газойлей для производителей продлен до 30 сентября включительно, сообщило 29 августа правительство РФ. Прежде ограничение действовало по 31 августа. Для остальных участников рынка запрет сохраняется по 31 января 2027 года, на этот же срок установлено эмбарго на экспорт бензина, в том числе для НПЗ. Ограничения не касаются поставок по межправительственным соглашениям.

Как отметили в правительстве, решение о продлении запрета принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке. Вице-премьер Александр Новак ранее говорил, что ограничения на вывоз дизтоплива планируется снимать «по мере восстановления рынка», так как возможность экспорта продукта важна для загрузки НПЗ и предотвращения переизбытка продукта.

В конце августа с просьбой продлить запрет на экспорт дизтоплива для НПЗ в правительство обратился Российский топливный союз. Как отмечали в объединении, сегодня, в том числе благодаря эмбарго, дизтопливо на АЗС продается практически бесперебойно, но доступность продукта для независимых операторов ограничена и рыночное ценообразование показывает превышение спроса над предложением даже при закрытом экспорте. В Минэнерго говорили, что возможность экспорта будет определяться с учетом объемов производства, запасов и динамики внутреннего спроса.

Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин считает, что продление запрета на экспорт дизтоплива может быть связано с проведением уборочной кампании, которая в крупнейших сельскохозяйственных регионах выпадает на август и сентябрь.

С этой же причиной, по мнению аналитика, может быть связано сохранение норматива биржевых продаж дизтоплива, в отличие от бензина, на уровне 16%, хотя теперь в этом показателе учитываются и поставки ряду коммерческих потребителей, в том числе сельхозпроизводителям.

По словам управляющего партнера NEFT Research Сергея Фролова, осень — традиционный пик спроса на дизтопливо в связи с уборочной кампанией и началом отопительного сезона и даже небольшое сокращение предложения в таких условиях может привести к локальным перебоям. Кроме того, по его словам, сохранение запрета на экспорт позволит стабилизировать цены. По данным Росстата, за 18–24 августа стоимость дизтоплива осталась на уровне 88,4 руб. за литр. С начала года цены выросли на 18,4%.

Дальнейшее продление эмбарго после сентября будет зависеть от трех факторов — скорости завершения ремонтов на НПЗ, динамики сезонного спроса и способности правительства найти баланс между интересами внутреннего рынка и экспортным потенциалом отрасли, рассуждает господин Фролов.

Россия, по его словам, до кризиса обеспечивала около 10% мировых поставок дизтоплива и долгосрочное сохранение запрета может привести к дальнейшему росту мировых цен и, как следствие, усилению дисбаланса на внутреннем рынке. Сергей Терешкин полагает, что ограничения для производителей, скорее всего, будут отменены в четвертом квартале. Дизтопливо составляет основу российского экспорта нефтепродуктов и эмбарго негативно влияет на рентабельность нефтепереработки, а также косвенно сдерживает добычу нефти, поясняет он.

По данным Vortexa, 1–25 августа морской экспорт дизтоплива из России составлял 150 тыс. баррелей в сутки, что в пять раз меньше, чем годом ранее, и на 81% ниже среднегодового уровня за последние пять лет. Как отмечается в обзоре аналитиков, в связи с внеплановыми ремонтами НПЗ трудно представить, что экспорт российского дизтоплива вернется к сезонным показателям, даже если запрет на поставки будет частично снят.

Ольга Озембловская, Анатолий Костырев