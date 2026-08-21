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Беспилотники внесли правки

Издательства сокращают выпуск тиражей после атак на склады

По данным “Ъ”, книгоиздатели стали более взвешенно оценивать размеры необходимых тиражей, а некоторые даже сокращать количество выпускаемых новинок после многочисленных атак БПЛА на склады Wildberries и потери части товара. Участники рынка пока планируют ориентироваться на спрос и возможности каналов сбыта. В лучшем случае компании рассчитывают восстановить выпуск книг в первом квартале 2027 года.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

После атак БПЛА на склады Wildberries часть издательств приостановила печать будущих новинок, а также начала сокращать тиражи, рассказали “Ъ” два собеседника в крупных книготорговых сетях. «Те тиражи, которые мы собирались продать и подбить издержки, сгорели. Поэтому издательские дома действительно сокращают число новинок и проектов, которые должны были выйти»,— подтверждает гендиректор «Росмэн» Борис Кузнецов. По его оценке, Wildberries — крупнейшая книжная площадка страны, на нее приходилось 30% продаж отрасли.

В «Эксмо-АСТ» сейчас планируют ориентироваться на спрос и способность товаропроводящих каналов, в частности Wildberries, и исходя из этого корректировать дальнейшие планы, уточнил представитель компании: «Если сравнивать план выпуска в августе этого года и выпуск в аналогичном периоде 2025 года, то мы видим незначительное снижение, но общий объем остается на уровне 10 млн экземпляров по группе».

Евгений Капьев, гендиректор «Эксмо», 6 августа в ходе онлайн-конференции:

«Мы переходим на поставку со своих складов в первую очередь — это для нас приоритет».

В «Альпине» не останавливают допечатки, однако тщательно оценивают размеры необходимых тиражей, отмечает директор по маркетингу издательской группы Ирина Антонова: «Чаще сейчас выбираем небольшой объем допечатки, чтобы оптимизировать складское хранение». Компания не планирует приостанавливать выход новинок и готовится к Международной московской книжной ярмарке и Non/fiction, заверила госпожа Антонова.

Оборот книжной отрасли по итогам 2025 года составил 150,3 млрд руб., увеличившись на 11% за год, по оценке Минцифры. Оборот интернет-продаж (совокупно через маркетплейсы и профильные онлайн-магазины) вырос на 15,9% за год и составил 62,1 млрд руб., продажи только на маркетплейсах увеличились на 23%.

Беспокойство издателей вызывают риски при дистрибуции через маркетплейсы, объясняет источник в одной из компаний: «Хранить продукцию на их складах теперь опасно, однако не у всех издательств есть помещения для хранения всех своих тиражей».

С 18 июля склады Wildberries подвергаются атакам БПЛА. Среди пострадавших объектов логопарки в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Крыму, Тамбовской и Воронежской областях, Ставропольском и Краснодарском крае. Ранее речь шла о выбытии минимум четырех комплексов на 444 тыс. кв. м, или 8% от общего объема логистических площадей. К началу августа было повреждено не менее 17% общей площади складов компании (5,2 млн кв. м), подсчитал российский Forbes (см. “Ъ” от 29 июля).

Как атаки БПЛА на склады Wildberries повлияли на книжный рынок

После атак на склады было уничтожено более 11 млн книг, сообщали в августе «Ведомости» со ссылкой на оценку Российского книжного союза, Ассоциации книгоиздателей России и Ассоциации книгораспространителей. Основная часть уничтоженных тиражей — художественная, детская и научно-популярная литература. В «Эксмо-АСТ» также говорили о значительных потерях пособий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ к следующему учебному году. В результате независимые издательства приостановили поставки на маркетплейсы, а крупные — перешли на продажу книг со своих складов (см. “Ъ” от 9 августа).

Если складские запасы перестанут уничтожаться, то вернуться к прежним темпам выпуска «Росмэн» сможет в первом квартале следующего года, прогнозирует Борис Кузнецов. Другие участники рынка более пессимистичны в оценках. «Атаки затронули не менее 20 логистических объектов, поэтому ожидать быстрого восстановления всех процессов не стоит. Более вероятный сценарий — издательствам придется думать о расходах на строительство собственных логистических парков. Однако в текущей ситуации это маловероятно, учитывая размер ущерба»,— считает другой собеседник “Ъ”.

Юлия Юрасова

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