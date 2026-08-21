Беспилотники внесли правки

По данным “Ъ”, книгоиздатели стали более взвешенно оценивать размеры необходимых тиражей, а некоторые даже сокращать количество выпускаемых новинок после многочисленных атак БПЛА на склады Wildberries и потери части товара. Участники рынка пока планируют ориентироваться на спрос и возможности каналов сбыта. В лучшем случае компании рассчитывают восстановить выпуск книг в первом квартале 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

После атак БПЛА на склады Wildberries часть издательств приостановила печать будущих новинок, а также начала сокращать тиражи, рассказали “Ъ” два собеседника в крупных книготорговых сетях. «Те тиражи, которые мы собирались продать и подбить издержки, сгорели. Поэтому издательские дома действительно сокращают число новинок и проектов, которые должны были выйти»,— подтверждает гендиректор «Росмэн» Борис Кузнецов. По его оценке, Wildberries — крупнейшая книжная площадка страны, на нее приходилось 30% продаж отрасли.

В «Эксмо-АСТ» сейчас планируют ориентироваться на спрос и способность товаропроводящих каналов, в частности Wildberries, и исходя из этого корректировать дальнейшие планы, уточнил представитель компании: «Если сравнивать план выпуска в августе этого года и выпуск в аналогичном периоде 2025 года, то мы видим незначительное снижение, но общий объем остается на уровне 10 млн экземпляров по группе».

Евгений Капьев, гендиректор «Эксмо», 6 августа в ходе онлайн-конференции: «Мы переходим на поставку со своих складов в первую очередь — это для нас приоритет».

В «Альпине» не останавливают допечатки, однако тщательно оценивают размеры необходимых тиражей, отмечает директор по маркетингу издательской группы Ирина Антонова: «Чаще сейчас выбираем небольшой объем допечатки, чтобы оптимизировать складское хранение». Компания не планирует приостанавливать выход новинок и готовится к Международной московской книжной ярмарке и Non/fiction, заверила госпожа Антонова.

Оборот книжной отрасли по итогам 2025 года составил 150,3 млрд руб., увеличившись на 11% за год, по оценке Минцифры. Оборот интернет-продаж (совокупно через маркетплейсы и профильные онлайн-магазины) вырос на 15,9% за год и составил 62,1 млрд руб., продажи только на маркетплейсах увеличились на 23%.

Беспокойство издателей вызывают риски при дистрибуции через маркетплейсы, объясняет источник в одной из компаний: «Хранить продукцию на их складах теперь опасно, однако не у всех издательств есть помещения для хранения всех своих тиражей».

С 18 июля склады Wildberries подвергаются атакам БПЛА. Среди пострадавших объектов логопарки в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Крыму, Тамбовской и Воронежской областях, Ставропольском и Краснодарском крае. Ранее речь шла о выбытии минимум четырех комплексов на 444 тыс. кв. м, или 8% от общего объема логистических площадей. К началу августа было повреждено не менее 17% общей площади складов компании (5,2 млн кв. м), подсчитал российский Forbes (см. “Ъ” от 29 июля).

После атак на склады было уничтожено более 11 млн книг, сообщали в августе «Ведомости» со ссылкой на оценку Российского книжного союза, Ассоциации книгоиздателей России и Ассоциации книгораспространителей. Основная часть уничтоженных тиражей — художественная, детская и научно-популярная литература. В «Эксмо-АСТ» также говорили о значительных потерях пособий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ к следующему учебному году. В результате независимые издательства приостановили поставки на маркетплейсы, а крупные — перешли на продажу книг со своих складов (см. “Ъ” от 9 августа).

Если складские запасы перестанут уничтожаться, то вернуться к прежним темпам выпуска «Росмэн» сможет в первом квартале следующего года, прогнозирует Борис Кузнецов. Другие участники рынка более пессимистичны в оценках. «Атаки затронули не менее 20 логистических объектов, поэтому ожидать быстрого восстановления всех процессов не стоит. Более вероятный сценарий — издательствам придется думать о расходах на строительство собственных логистических парков. Однако в текущей ситуации это маловероятно, учитывая размер ущерба»,— считает другой собеседник “Ъ”.

Юлия Юрасова