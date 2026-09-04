Жителя Сочи привлекли к ответственности за съемку и публикацию работы ПВО

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с региональным управлением ФСБ задержали 37-летнего жителя Сочи. Нарушитель снял работу систем противовоздушной обороны во время отражения атаки безэкипажных катеров ВСУ и разместил видео в интернете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

По данным пресс-службы регионального главка полиции, инцидент произошел на улице Виноградной. Во время отражения атаки над морским портом сочинец вышел на балкон и начал снимать происходящее. Позднее он опубликовал видеозапись в сети.

Мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 4.17 Закона Краснодарского края №608, предусматривающей ответственность за соответствующее правонарушение.

В Краснодарском крае действует запрет на съемку и распространение информации об атаках украинских беспилотников, работе систем ПВО и РЭБ, а также о местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа может достигать 300 тыс. руб.

Мария Удовик