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В центре Ростова тушат возгорание административного здания

В Ростове-на-Дону на переулке Соборный, 66а, произошло возгорание четырехэтажного здания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

О пожаре стало известно в 15:00. В 15:12 возгорание административного здания локализовали на площади в 50 кв. м. К тушению привлекли пять единиц техники и 20 человек личного состава.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области, пожар ликвидировали в 16:04.

Константин Соловьев

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