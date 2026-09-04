В центре Ростова тушат возгорание административного здания

В Ростове-на-Дону на переулке Соборный, 66а, произошло возгорание четырехэтажного здания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

О пожаре стало известно в 15:00. В 15:12 возгорание административного здания локализовали на площади в 50 кв. м. К тушению привлекли пять единиц техники и 20 человек личного состава.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области, пожар ликвидировали в 16:04.

Константин Соловьев