Таганрогский предприниматель взыскал через суд с немецкой компании 4,8 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области частично удовлетворил иск таганрогского предпринимателя к немецкой компании ООО «Тиссен Шахтбау ГмбХ». Соответствующее постановление опубликовано в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В пользу индивидуального предпринимателя Николая Орлова взыскали более 4,8 млн руб. за неосновательное обогащение и пользование чужими денежными средствами. Изначально предприниматель требовал от немецкой стороны около 29 млн руб., однако в удовлетворении остальной части иска суд отказал.

Суть спора в материалах дела не раскрывается. Согласно данным портала проверки контрагентов Rusprofile, «Тиссен Шахтбау ГмбХ» имеет несколько представительств в России и специализируется на разведочном бурении полезных ископаемых. Предприниматель Николай Орлов, согласно данным портала, является учредителем и владельцем 100% долей таганрогского ООО «Приазовский НТЦ», которое специализируется на разработке проектов для промышленных процессов в области электротехники, машиностроения и техники безопасности.

Константин Соловьев