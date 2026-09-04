В Ростове-на-Дону вынесли приговор по делу о передаче персональных данных

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор Сергею Штепа, обвиняемого в незаконной передаче персональных данных в интернете (ч. 6 ст. 272.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным правоохранителей, ранее судимый житель региона в мессенджере Telegram через специальный бот за денежное вознаграждение искал и передавал третьим лицам сведения о гражданах, в том числе о военнослужащих.

Приговором суда дончанину назначен год с отбыванием колонии строгого режима и штраф в доход государства в 100 тыс. руб. Решение не вступило в силу.

Константин Соловьев