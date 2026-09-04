Глава Кубани предложил снять лимиты на заправках в Сочи

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о ночной атаке украинских беспилотников на регион. По его словам, основной удар пришелся на гражданскую инфраструктуру и жилые дома в Сочи. Из-за падения обломков БПЛА на территории нефтебазы произошел пожар. Губернатор отметил, что это может осложнить ситуацию с топливом на заправках в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На оперативном совещании обсудили поставки бензина и дизельного топлива в регион. Вениамин Кондратьев сообщил, что топливо поступает в край в достаточном объеме. При этом он указал на случаи, когда на отдельных заправках при наличии топлива его не продают. Эти действия губернатор назвал недопустимыми и сообщил, что соответствующие факты передадут в правоохранительные органы.

Отдельно господин Кондратьев поручил ускорить разгрузку прибывающих цистерн и доставку топлива на автозаправочные станции. Также необходимо снять действующие ограничения на заправках. По словам губернатора, ресурс должен оперативно поступать потребителям по понятной и доступной цене.

Глава края сообщил, что ситуацию в регионе и поставки топлива необходимо контролировать с учетом последствий ночной атаки беспилотников. Он также поручил обеспечить бесперебойную работу всей логистической цепочки поставок бензина и дизельного топлива.

Ранее сообщалось, что в Сочи и на федеральной территории «Сириус» после ночной атаки беспилотников обнаружили обломки БПЛА по нескольким адресам. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждения получили стекла в нескольких жилых домах и зданиях, в отдельных случаях возникли возгорания. На территории нефтебазы также произошло возгорание, на местах работают оперативные и специальные службы.

Мария Удовик