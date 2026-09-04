Трех футболистов «Ростова» вызвали в сборную на осенние матчи

Футболисты «Ростова» Алексей Миронов, Андрей Лангович и Виктор Мелехин вошли в расширенный состав сборной России на сентябрьские сборы. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Бывший главный тренер донского клуба, а ныне тренер сборной Валерий Карпин, вызвал также игрока «Краснодара» Илью Ваханию, Александра Сильянова («Локомотив»), Максима Осипенко («Динамо») – ранее представлявших «Ростов».

Всего в расширенный список сборной России вошли 38 футболистов.

В рамках сбора 29 сентября в Казани состоится матч национальной команды против Ирана. О других осенних встречах Российский футбольный союз объявит дополнительно.

Константин Соловьев