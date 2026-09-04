На Дону нашли работу 85% добровольных переселенцев

По данным на 1 июня 2026 года, в Ростовской области работу нашли 7,7 тыс. соотечественников, что составляет 85,2% от численности переселенцев трудоспособного возраста. В оставшиеся 14,8% входят преимущественно женщины, ухаживающие за несовершеннолетними детьми, а также студенты. Только за первое полугодие 2026 года трудоустроено 86 человек. Соответствующие данные содержатся в отчете правительства региона, с которым ознакомился «Ъ Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Так, в январе — июне 2026 года в рамках программы в область переехали 180 соотечественников: 70 участников программы и 110 членов их семей.

Всего с начала действия программы (с сентября 2014 года) по состоянию на 1 июля 2026 года в Ростовскую область переселилось порядка 12,9 тыс. человек, включая 5,2 тыс. участников программы и более 7,7 тыс. членов их семей.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в первом полугодии 2026 года отделения полиции в Ростовской области приняли 389 заявлений иностранных граждан на участие в программе репатриации. Это на 28% больше, чем в первом полугодии 2025 года.

Наталья Белоштейн