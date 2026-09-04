В Ростовской области расширен список пунктов пропуска через границу с ДНР

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь 31 августа 2026 года подписал указ, расширяющий перечень пунктов пропуска через границу с Донецкой Народной Республикой. В список включен морской порт Таганрог — теперь пересечение границы с ДНР возможно и водным путем.

Документ вносит изменения в постановление регионального правительства от 9 марта 2023 года, регулирующее особенности въезда и выезда на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик. Ранее в основном перечне были только автомобильные переходы Куйбышево (Мариновка), Матвеев Курган и Весело-Вознесенка, а также железнодорожный пункт Успенская.

Для жителей Ростовской области, следующих в республики на личных автомобилях, попрежнему действуют дополнительные пункты пропуска Авило-Федоровка и Шрамко (Ульяновское).

Мария Хоперская