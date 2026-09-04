Число работающих АЗС в Сочи за сутки сократилось на 7,7%

Число работающих автозаправочных станций в Сочи за сутки сократилось на 7,7% — с 52 до 48. По состоянию на 10:00 4 сентября в городе работают 48 АЗС, следует из данных пресс-службы администрации курорта в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Днем ранее, 3 сентября, в Сочи работали 52 станции. АИ-100 был доступен на шести АЗС, АИ-95 и АИ-92 — на 29, дизельное топливо — на 39, сжиженный газ — на 14 станциях. На трех АЗС «Роснефти» топливо в приоритетном порядке предоставляли общественному транспорту, экстренным, коммунальным и медицинским службам, а также учреждениям, обеспечивающим жизнедеятельность города. Еще три станции «Лукойла» перевели на обслуживание экстренных служб.

В пятницу, 4 сентября, АИ-100 доступен уже на пяти станциях, АИ-95 — на 27, АИ-92 — на 30, дизельное топливо — на 39. На трех АЗС «Роснефти» сохраняется приоритетное обеспечение общественного транспорта, экстренных, коммунальных и медицинских служб, а также учреждений жизнеобеспечения. Заправляться там также могут владельцы топливных карт и инвалиды первой и второй групп. Три АЗС «Лукойла» продолжают обслуживать экстренные службы.

Информацию о наличии топлива в Сочи предоставляют по многоканальной горячей линии 8 (862) 296-59-90. Данные также размещают на информационных стелах АЗС, официальных сайтах и в приложениях «Роснефти», «Лукойла», «Газпромнефти» и сервисе «Яндекс Заправки».

Мария Удовик