Ростовскому фермеру могут отменить штраф за пожар на поле после падения БПЛА

Ассоциация сельскохозяйственных товаропроизводителей «Народный фермер» попросила прокурора Ростовской области Романа Праскова проверить законность штрафа, назначенного фермеру из Тарасовского района Александру Грешнову после возгорания его поля вслед за падением беспилотника. Ассоциация считает постановление необоснованным и просит его отменить. Обращение есть у «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова / Коммерсантъ Фото: Мария Старикова / Коммерсантъ

Речь идет о постановлении №2608-61-440-00015/7/1 от 19 августа, которое вынес начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Тарасовскому району ГУ МЧС России по Ростовской области. Фермера привлекли к ответственности за нарушение абзаца первого пункта 73 Правил противопожарного режима.

Согласно постановлению, претензии инспектора связаны с тем, что после уборки пшеницы на поле оставались пожнивные остатки. Их квалифицировали как отходы производства уборки пшеницы и мусор. По мнению МЧС, фермер не обеспечил своевременную очистку объекта от горючих отходов и сухой растительности, что создало условия для возникновения и распространения пожара.

Ассоциация с такой квалификацией не согласна. В обращении в прокуратуру говорится, что пожнивные остатки не относятся к отходам производства уборки пшеницы, поэтому требования пункта 73 Правил противопожарного режима об очистке объекта от отходов и мусора к ним применяться не должны.

«Народный фермер» ссылается на Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом Росприроднадзора №242 от 22 мая 2017 года. В нем сельскохозяйственные отходы выделены в отдельную группу, однако пожнивные остатки и стерня в качестве отходов производства уборки пшеницы, по утверждению ассоциации, не указаны.

Кроме того, в обращении обращается внимание на то, что сами Правила противопожарного режима отдельно регулируют обращение со стерней и пожнивными остатками. Пункт 185 устанавливает ответственность за их выжигание. По мнению ассоциации, это свидетельствует о том, что законодательство разграничивает понятия пожнивных остатков и отходов, а потому инспектор не должен был приравнивать их друг к другу.

Возгорание произошло в августе после падения беспилотника на поле фермера Александра Грешнова. После падения БПЛА произошло возгорание стерни, однако огонь не распространился за пределы поля: участок был опахан по периметру.

По данным, приведенным в обращении, после происшествия фермер был вызван к пожарному дознавателю, который и вынес постановление о привлечении его к ответственности. Размер штрафа составил 60 тыс. руб.

«Народный фермер» просит прокуратуру оценить законность и обоснованность привлечения сельхозпроизводителя к ответственности с учетом обстоятельств произошедшего, в том числе отсутствия его вины в возникновении пожара. Также ассоциация просит отменить постановление и принять меры в отношении должностного лица, которое его вынесло.

В обращении отдельно подчеркивается, что подобные случаи могут иметь последствия для сельхозпроизводителей приграничных территорий Ростовской области. Ассоциация считает, что ответственность за последствия атак беспилотников не должна возлагаться на фермеров, если они соблюдали требования пожарной безопасности и не виноваты в возникновении возгорания.

Валерий Климов