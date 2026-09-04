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Федеральный девелопер возглавил рейтинг компаний по числу проданных лотов в Сочи

По данным аналитической платформы bnMAP.pro, с января 2026 года федеральный девелопер «Неометрия» возглавил топ компаний по количеству проданных лотов на рынке недвижимости Сочи. На долю этого девелопера пришлось около 23% всех сделок с новостройками в городе с января по июль.

Фото: пресс-служба компании «Неометрия»

Фото: пресс-служба компании «Неометрия»

Кроме того, компания вошла в топ девелоперов по суммарной площади лотов в сделках. Ее доля за тот же период составила почти 20%.

Сегодня «Неометрия» реализует в Сочи три проекта разных классов: жилые комплексы «Флора» и «Лестория», а также гостиничный комплекс Greenmont. Портфель компании охватывает разные сегменты рынка и обеспечивает предложение для широкого круга покупателей и инвесторов.

Сергей Емельянов

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