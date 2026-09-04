Генерация довольствуется малым

Перебои в энергоснабжении и дорогая сетевая энергия повысили интерес бизнеса к установке объектов собственной генерации этим летом. На юге России вырос спрос на солнечные станции и накопители, в частности, из-за сложностей с поставками топлива. А у ЦОДов увеличивается запрос на установку газовой генерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Продажи солнечных станций в Краснодарском крае и Ростовской области с начала лета выросли кратно по сравнению с прошлым годом, сообщил “Ъ” дистрибутор завода «Хевел» (крупнейший производитель солнечных модулей в России) «ВольтаЭнерджи». По данным компании, спрос на гибридные (с накопителем энергии) и автономные солнечные станции в этих регионах увеличился в 1,8 раза год к году и составит 54 МВт до конца года.

Как поясняют в «Хевел», домохозяйства используют энергию солнца в первую очередь для бесперебойного энергоснабжения. Причинами роста спроса стали перебои с поставками электроэнергии и нехватка топлива для дизельных и бензиновых генераторов. Ежегодно рынок малой солнечной генерации увеличивается на 25–30%, говорят в компании. Его основные драйверы — предприятия малого и среднего бизнеса, которые используют солнечную энергию для частичного замещения дорогой сетевой электроэнергии, которая в некоторых регионах России стоит более 14 руб. за кВт•ч.

Директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев говорит, что спрос на объекты собственной генерации в 2026 году вырос более чем в два раза, особенно на солнечные панели и накопители энергии в условиях перебоев с поставками топлива. Объемы строительства солнечных электростанций за счетчиком (на стороне потребителя), по его словам, составляют около 100 МВт в год. Тенденция роста объемов микро- и распределенной генерации наблюдается уже несколько лет, но в этом году на фоне дополнительных рисков возникновения дефицита темпы развития сегмента возросли, добавляет Алексей Жихарев.

Андрей Медведев, гендиректор и владелец ПСМ, август 2026 года, в интервью “Ъ”: В некоторых случаях от нее (собственной генерации.— “Ъ”) зависит жизнеспособность бизнеса.

Председатель совета директоров «Вольтс Групп» Владимир Млынчик говорит, что в последние полгода выросло число запросов на накопители электроэнергии с Северного Кавказа, из Краснодарского края, Крыма. По его словам, одна из причин — нестабильность централизованных электрических сетей, частые отключения из-за роста нагрузок и устаревания оборудования. Помимо этого, перебои с топливом заставляют людей рассматривать альтернативы топливным генераторам. Сегодня в южных регионах тариф на низком напряжении для юридических лиц составляет от 9 до 14 руб. за кВт•ч. В таких условиях солнечное оборудование окупается за три-четыре года, и система накопления энергии (СНЭ) вместе с солнечными панелями входит в бытовой обиход россиян все чаще.

Гендиректор «Норд Энерджи» Тимур Котляр отмечает, что сегодня в России введено около 2,5 ГВт•ч СНЭ, 80% из них — в 2026 году. Особый спрос на накопители и распределенную генерацию компания фиксирует в Краснодарском крае, Крыму и ряде других южных регионов, а также на Дальнем Востоке, где проблемы с технологическим присоединением и дефицит сетевой мощности наиболее остры. По накопителям энергии спрос есть во всех регионах у предприятий с большим энергопотреблением, продолжает господин Котляр, так как СНЭ могут не только добавить надежности системе, но и обеспечить снижение затрат на электроэнергию и мощность. Газопоршневые установки, по словам топ-менеджера, активно востребованы в Московском регионе, Краснодарском крае, на Дальнем Востоке и в Сибири, где предприятия заинтересованы в собственных энергоцентрах как альтернативе дорогому сетевому тарифу и длительным срокам подключения.

Гендиректор ПСМ Андрей Медведев говорит, что с начала года в компании отмечают рост интереса к газовой генерации, особенно со стороны ЦОДов. Сейчас ПСМ работает над четырьмя такими проектами мощностью от 20 до 130 МВт с реализацией в 2027–2028 годах. ДГУ (дизель-генераторные установки) остаются обязательным резервом и решением для площадок без газовой инфраструктуры, в том числе в добыче на Дальнем Востоке (речь идет о промышленных станциях единичной мощностью 1,5–2,5 МВт). В поставках ДГУ тоже доминируют ЦОДы: около 60% выпуска в этом году приходится на дизельные станции для дата-центров, где резерв необходим и при наличии собственной газовой генерации. «Системного дефицита дизтоплива, который мешал бы эксплуатации промышленных ДГУ, сейчас не видим,— рассказывает господин Медведев,— локально возможны вопросы цены и логистики, но это уже экономика конкретного проекта».

По словам Игоря Чаусова из центра «Энерджинет», продажи дизель-генераторов только в Краснодарском крае выросли в 12 раз по сравнению с июлем 2025 года за счет внутреннего и дополнительного спроса из соседних стран (Абхазии, Грузии), где летом происходили массовые отключения электроэнергии. «На спрос на малую генерацию в Центральной и Южной России также влияют развитие дата-центров и общая тенденция к децентрализации энергетики»,— говорит господин Чаусов. Если раньше ДГУ чаще брали промышленные предприятия, то сейчас растет доля частных клиентов, а также государственных и муниципальных структур, которые закупают оборудование для социальных объектов.

Анна Тыбинь