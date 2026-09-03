В Краснодаре дочь экс-главы крайсуда Чернова лишили статуса судьи в отставке

Квалификационная коллегия судей (ККС) Краснодарского края прекратила почетную отставку бывшей судьи Арбитражного суда Анастасии Шепель, дочери бывшего председателя краевого суда Александра Чернова, сообщили “Ъ” в ККС. Снятие гарантий неприкосновенности произошло на основании нормы закона «О статусе судей», указывающей на нарушение профессиональных этических норм.

Анастасия Шепель занимала должность судьи Арбитражного суда Краснодарского края с 2008 года и досрочно ушла в отставку 24 апреля текущего года. В этот день Октябрьский районный суд Краснодара по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество семьи Александра Чернова, в том числе его бывшей жены Галины Черновой и дочерей Елены Рязанской и Анастасии Шепель. В казну отошли активы стоимостью 900 млн руб., в том числе 36 кг золота в слитках и монетах, 22 млн руб., два жилых дома, 106 нежилых помещений и шесть земельных участков общей площадью более 9 тыс. кв. м.

Согласно материалам дела, Александр Чернов помог своей жене Галине Черновой стать президентом Нотариальной палаты Краснодарского края. Та, в свою очередь, помогала мужу скрывать коррупционные доходы. Дочери Черновых — Елена Рязанская, занимавшая должность вице-президента палаты, и судья Анастасия Шепель — также участвовали в сокрытии незаконно нажитых активов, говорится в решении суда.

Анна Перова, Краснодар