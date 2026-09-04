После атаки БПЛА на нефтебазе в Сочи произошло возгорание

В Сочи и федеральной территории «Сириус» в результате ночной атаки беспилотников обломки БПЛА обнаружили по нескольким адресам. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждения получили стекла в нескольких жилых домах и зданиях, в отдельных случаях возникли возгорания, которые оперативно ликвидировали, сообщает оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Также возгорание произошло на территории нефтебазы. На местах обнаружения обломков работают оперативные и специальные службы, сообщил региональный оперативный штаб.

Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе и Сириусе обломки беспилотников обнаружили по нескольким адресам. По его словам, повреждено остекление некоторых объектов, а на нефтебазе произошло возгорание. Он также сообщил, что жертв удалось избежать.

После атаки в городе и на федеральной территории продолжают работать оперативные службы. Господин Прошунин призвал не снимать и не публиковать фотографии и видео последствий атаки, мест обнаружения обломков, средств отражения атаки, а также работы специальных и оперативных служб.

Мария Удовик