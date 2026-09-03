Строителю белгородской линии обороны предъявили требования на 1,2 млрд рублей

Арбитражный суд Белгородской области принял заявления о вступлении в банкротное дело местного строителя линии обороны ООО «Еврострой» Эдгара Херимяна от 24 потенциальных кредиторов на общую сумму 1,2 млрд руб. Они поступили с начала июня, когда в компании ввели процедуру наблюдения. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Самые большие требования заявила межрайонная инспекция ФНС №20 по Саратовской области — на 7,3 млн и на 628,7 млн руб. В первом случае основной долг равняется 4,4 млн руб., во втором — 394,9 млн руб.

Еще 219,4 млн руб. потребовала включить в реестр кредиторов Александра Колесник из Ханты-Мансийского автономного округа. По данным Rusprofile, она является учредителем семи пермских компаний и одной удмуртской. Год назад госпожа Колесник взыскала с «Евростроя» 162,2 млн руб. задолженностей и процентов за пользование чужими денежными средствами. В мае 2025-го Арбитражный суд Пермского края вернул компании Эдгара Херимяна иск к местному ООО «Бауинвестгрупп», в котором Александра Колесник владеет 49%, на 1,7 млрд руб.

Также крупными потенциальными кредиторами можно назвать московское ПАО «ЛК "Европлан"» (принадлежит столичному ПАО «Эсэфай», которое контролируется кипрской компанией Веридж инвестментс лимитед), заявившее требования на 65,1 млн руб., воронежское ООО «АВС-электро» Андрея Суховерхова (62 млн руб.) и ООО ТК «Стройресурс Белгород» Алексея Шалимова (20,7 млн руб.). Самую маленькую задолженность обозначило московское АО «Тривио» (до 2021 года принадлежало Дмитрию Моисееву, актуальные собственники скрыты) — 77,8 тыс. руб.

Все требования планируют рассмотреть сразу после введения следующей процедуры банкротства. Основанием для наблюдения в «Еврострое» стал иск ООО «Металлинвест-Ростов-на-Дону», в котором указывалась задолженность на 14,2 млн руб.

В декабре 2025 года «Еврострой» включили в реестр недобросовестных поставщиков. Основанием для этого стало неисполнение обязательств по контракту на капремонт школы в Новохоперском районе Воронежской области за 103,6 млн руб.

С августа 2025-го Эдгар Херимян находился под стражей по делу о хищениях при строительстве белгородских фортификаций. Фигурантами по нему проходили десять человек, в том числе бывшие заместители губернатора Белгородской области Владимир Базаров и Рустэм Зайнуллин. В конце июля Мещанский райсуд Москвы назначил господам Базарову и Зайнуллину 20 и 19 лет лишения свободы соответственно, бывшему начальнику управления капстроительства Белгородской области Алексею Сошникову — 20 лет, а оставшимся семи фигурантам — 87,5 года лишения свободы и штрафы на 1,5 млрд руб. в сумме.

Алина Морозова