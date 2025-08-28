Пермская предпринимательница выиграла дело против белгородского «Евростроя»

Арбитражный суд Пермской области принял решение полностью удовлетворить иск предпринимательницы Александры Колесник, ведущей бизнес в регионе, к белгородскому «Еврострою», поданный в конце марта. Это следует из материалов дела.

Подробности решения, как и итоговая сумма к взысканию не раскрываются. Изначально госпожа Колесник просила взыскать почти 192 млн руб., в том числе 160 млн руб. основного долга, образовавшегося по договорам займа, а также 24,6 млн в качестве процентов по нему и 7,4 млн руб. как проценты за пользование чужими денежными средствами за нарушение сроков возврата займа, однако в ходе рассмотрения дела истец ходатайствовала об уточнении размера исковых требований.

По данным Rusprofile, госпожа Колесник зарегистрирована как предпринимательница в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2019 году, фигурирует в качестве бенефициара в восьми компаниях: пермских ООО «СТК» и ООО «Губахинская энергетическая компания», а также двух ООО «Гэк-инжиниринг». Также ей принадлежит по 49% в пермских застройщиках ООО «Бауинвестгрупп» и ООО «Логос парк» (еще 51% в каждой у Андрея Сбоева), а также удмуртские ООО «Металлооснова» и ООО «Сарапулпромволокно». ООО «Еврострой» было зарегистрировано в Белгороде в августе 2013 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 2 млн руб. 50% компании принадлежит Гаянэ Херимян, еще 50% — ее генеральному директору Эдгару Херимяну. «Еврострой» владеет местными ООО «Еврострой строитель», ООО «Еврострой проектировщик», ООО «Еврострой производство» и ООО «Евро авто про». 2024 год «Еврострой» завершил с выручкой в 3,8 млрд руб. и чистой прибылью в 238 млн руб.

В мае арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство «Евростроя» о возвращении иска к пермскому ООО «Бауинвестгрупп». В рамках него с ответчика планировалось взыскать 1,7 млрд руб.

Накануне Мещанский райсуд Москвы заключил Эдгара Херимяна под стражу по обвинению в даче взятки должностному лицу. Он проходит фигурантом в рамках группы уголовных дел о хищениях при строительстве фортификаций, возбужденного в отношении врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова.

