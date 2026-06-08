Строитель фортификаций на белгородской границе «Еврострой» попал под наблюдение

Арбитражный суд Белгородской области ввел процедуру наблюдения в отношении местного ООО «Еврострой» Эдгара Херимяна, являвшегося ключевым подрядчиком по возведению фортификационных сооружений на границе с Украиной. Основанием стал банкротный иск ООО «Металлинвест-Ростов-на-Дону» о долге компании в размере 14,2 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сведения о сроках наблюдения и кандидатуре управляющего не приводятся. В числе кредиторов также значатся воронежское ООО «АКС» и белгородское ООО «Белрегионснаб». Последнее требует взыскать 5,9 млн руб. по договору поставки. ООО «АКС» еще в октябре прошлого года заявило о задолженности в размере 3,8 млн руб. и ходатайствовало об утверждении временного управляющего из союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада». Тогда арбитражный суд оставил иск без движения: представитель воронежской компании не располагал надлежащими полномочиями для подписания заявления о признании должника банкротом. В итоге ходатайство ООО «АКС» приняли только в декабре.

В декабре прошлого года «Еврострой» был включен в реестр недобросовестных поставщиков. В августе генерального директора ООО «Еврострой» Эдгара Херимяна арестовали. Ему вменяют дачу взятки должностному лицу (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Уголовное дело связано с возведением в Белгородской области на границе с Украиной противотанковых заграждений, известных как «зубы дракона». Как полагает следствие, занимавший пост вице-губернатора региона Владимир Базаров завысил смету выполненных работ и одновременно снизил технические требования к прочности конструкций. Действия чиновника, по версии обвинения, привели к хищению более 251 млн руб.

Ранее по ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд РФ изменил территориальную подсудность уголовного дела о хищениях при возведении оборонительных сооружений в Белгородской области. Материалы передали в Мещанский районный суд Москвы. Решение было мотивировано тем обстоятельством, что на белгородские суды могут повлиять статус и связи подсудимых, в числе которых Владимир Базаров.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Белгородскую оборону доверили столице».

Кабира Гасанова