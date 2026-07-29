Бывшие вице-губернаторы Белгородской области получили 39 лет на двоих за хищения

Мещанский райсуд Москвы вынес приговор по уголовному делу о хищениях при строительстве белгородской линии обороны. Самые громкие фигуранты — бывшие заместители губернатора региона Рустэм Зайнуллин и Владимир Базаров — получили 20 и 19 лет лишения свободы соответственно. Об этом сообщило РИА «Новости» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бывший вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин Фото: belgorod.er.ru Бывший вице-губернатор Белгородской и Курской областей Владимир Базаров Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Бывший вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин Фото: belgorod.er.ru Бывший вице-губернатор Белгородской и Курской областей Владимир Базаров Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото

Суд также назначил Зайнуллину штраф около 500 млн руб., а Базарову — 500 млн руб. Обоих бывших чиновников лишили права занимать должности на государственной службе на срок более десяти лет.

Также оглашен приговор бывшему начальнику управления капстроительства Белгородской области Алексею Сошникову. Он получил 20 лет лишения свободы со штрафом в 500 млн руб.

Всего по делу проходят десять человек. По данным издания Fonar.tv, оставшиеся семь фигурантов в сумме получили 87,5 года лишения свободы и штрафы на 1,5 млрд руб. Прокуратура требовала назначить им от 10 до 18 лет. Для Рустэма Зайнуллина и Владимира Базарова обвинение запрашивало 22 и 21 год соответственно, для Алексея Сошникова — 22 года.

Белгородская полиция начала активное расследование хищений при строительстве оборонительных сооружений в 2025 году. Первым по делу в Белгороде задержали и заключили под стражу Сергея Петрякова, которому вменили хищение 11 млн руб. Его фирма ООО «Стройинвестрезерв» была одним из крупнейших подрядчиков местных властей. После этого под следствием оказался на тот момент вице-губернатор Рустэм Зайнуллин, буквально через полтора месяца был задержан его коллега Владимир Базаров, который до Белгородской области курировал строительство в правительстве Курской области.

По ходатайству Генпрокуратуры с участвовавших в строительстве линии обороны предпринимателей и чиновников взыскали порядка 1 млрд руб. В итоге следствие оценило ущерб от занижения качества фортификаций в 1,7 млрд руб.

Первые приговоры о растрате при строительстве оборонительных сооружений вынесли в Белгороде в этом году. Вячеслав Автономов, Денис Корнилов, Иван Новиков и Сергей Петряков были признаны виновными в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Они получили от четырех до шести лет лишения свободы со штрафами на общую сумму 55 млн руб.

Алина Морозова