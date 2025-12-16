Белгородский «Еврострой» включили в реестр недобросовестных поставщиков

В реестр недобросовестных поставщиков на два года внесли белгородское ООО «Еврострой» Эдгара Херимяна. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области. Основанием для внесения в реестр стало неисполнение обязательств по государственному контракту.

По материалам УФАС, в марте 2024-го заказчик заключил с «Евростроем» контракт на капитальный ремонт школы №1 в селе Елань-Колено Новохоперского района за 103,6 млн руб. при начальной цене в размере 105,2 млн руб. Согласно документации, компании предстояло до 30 сентября 2025 года отремонтировать двухэтажное и трехэтажное здание, а именно провести в них общестроительные и электромонтажные работы и наладить системы отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и связи. В итоге, как сообщили в региональном управлении ФАС, к концу ноября 2025 года готовность объекта составляла лишь около 85%. В документации отмечается, что с 1 сентября работы на площадке были полностью приостановлены. Компания вернулась к исполнению контракта 6 октября, но все равно отстала от графика. В результате 2 декабря заказчик был вынужден расторгнуть контракт в одностороннем порядке, указав в качестве причины «несоблюдение подрядчиком обязательств». При этом школа полностью выплатила «Еврострою» потраченные им 87,2 млн руб. и не начислила на него ни одного штрафа.

Как отметили в ведомстве, подрядчик, несмотря на многочисленные претензии, так и не предоставил документальных доказательств или объяснений объективных причин срыва сроков и простоя на объекте.

По данным Rusprofile, ООО «Еврострой» зарегистрировано в августе 2013 года в Белгороде для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании составляет 2 млн руб. Основным владельцем (99%) и генеральным директором является Эдгар Херимян, еще 1% принадлежит Гаянэ Херимян. В структуру группы входят дочерние общества — ООО «Еврострой развитие», ООО «Еврострой инжиниринг», ООО «Еврострой строитель», ООО «Еврострой проектировщик», ООО «Еврострой производство» и ООО «Евро авто про». По итогам 2024 года «Еврострой» выручил 3,8 млрд руб. и получил чистую прибыль в размере 238 млн руб.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в начале декабря белгородское УКС заподозрили в сговоре с «Евростроем» при ремонте Прохоровской ЦРБ

