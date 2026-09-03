«Сочи» арендовал у ЦСКА 19-летнего вратаря Петра Андреянова. Соглашение рассчитано до конца сезона 2026/27. О переходе сообщили пресс-службы клубов Континентальной хоккейной лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Генеральный менеджер «Сочи» Алексей Бабинцев сообщил, что клуб видит в Андреянове большой потенциал и рассчитывает, что вратарь сможет сделать следующий шаг в карьере. По его словам, переход соответствует стратегии команды по работе с молодыми хоккеистами и должен дать игроку возможность получить практику на уровне КХЛ.

Бабинцев также отметил, что аренда позволит Андреянову быстрее адаптироваться к требованиям взрослого хоккея и продолжить профессиональный рост. Генеральный менеджер «Сочи» поблагодарил руководство ЦСКА за взаимодействие и готовность поддержать развитие вратаря. Он подчеркнул, что теперь возможность закрепиться в КХЛ будет зависеть от самого игрока.

В сезоне 2025/26 Андреянов выступал в Молодежной хоккейной лиге за «Красную Армию». В регулярном чемпионате он провел 26 матчей и отразил 91,9% бросков. Еще семь встреч вратарь сыграл в плей-офф МХЛ.

За «Звезду» Андреянов провел 13 матчей во Всероссийской хоккейной лиге. Его процент отраженных бросков составил 91,8%.

В 2025 году Андреянова выбрали на драфте Национальной хоккейной лиги. «Коламбус Блю Джекетс» взял российского голкипера под общим 20-м номером. Андреянов стал единственным российским хоккеистом, выбранным в первом раунде того драфта.

Мария Удовик