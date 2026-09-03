На участках Сочи проведут дополнительные проверки перед выборами

В Сочи усилили контроль за безопасностью избирательных участков перед выборами депутатов Государственной думы. Для членов участковых избирательных комиссий провели инструктаж и практические занятия по действиям при чрезвычайных ситуациях, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

В июле районные межведомственные группы обследовали все избирательные участки города. По результатам проверок участки получили паспорта безопасности. Сейчас завершаются контрольная проверка и оснащение помещений средствами противопожарной безопасности.

На информационных стендах размещают телефоны экстренных служб и схемы эвакуации при пожаре, угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов и ракетной опасности. Также на них указывают адреса резервных помещений для голосования и места расположения ближайших укрытий.

Организаторы выборов получили памятки с алгоритмами действий при возникновении угроз. Раздаточные материалы утвердила региональная антитеррористическая комиссия.

Во время практических занятий представители МЧС, УВД, Росгвардии, пожарной части и вневедомственной охраны отработали действия по сценарным планам. В частности, участники тренировки отрабатывали эвакуацию избирателей, документации и технологического оборудования при различных чрезвычайных ситуациях.

Вопросы безопасности избирательных участков рассматривают с учетом существующих угроз. Непосредственно в дни голосования безопасность на объектах обеспечат представители правоохранительных органов, сотрудники гражданской обороны, Росгвардии и казачьи патрули.

Выборы депутатов Государственной думы пройдут в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября. В Сочи в эти дни будут работать 244 избирательных участка.

Мария Удовик