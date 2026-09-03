В Мурманске разработали материалы для лечения ран из коллагена трески

Мурманский завод «РММ Биоинновации» совместно с Нижегородским государственным университетом имени Н. И. Лобачевского разработал лабораторную технологию получения раневых покрытий на основе коллагена из атлантической трески. Об этом сообщило правительство Мурманской области.

В рамках проекта завод передал ученым высокомолекулярный нативный коллаген. Специалисты ННГУ разработали технологию изготовления материалов для лечения ран, а также подготовили технические условия и технологический регламент.

«Рыбный коллаген по составу и строению максимально близок к человеческому — а значит, материалы на его основе отлично «дружат» с организмом»,— говорится в сообщении регионального правительства.

Отмечается, что материалы на его основе обладают высокой биосовместимостью, способствуют регенерации тканей, могут снижать воспаление и подавлять рост микроорганизмов.

«РММ Биоинновации» была основана в Мурманске в 2020 году. Компания называет себя первым в России производителем низкомолекулярного коллагена из атлантической трески.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что мурманский производитель коллагена получил разрешение на поставки в Южную Корею.

Карина Дроздецкая