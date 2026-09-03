В Сочи к отопительному сезону подготовят более 2 тысяч объектов

В Сочи проверили подготовку коммунальной инфраструктуры к предстоящему отопительному периоду. Основной вопрос рассмотрели на расширенном планерном совещании. МУП «Сочитеплоэнерго» необходимо обеспечить готовность 1,8 тыс. многоквартирных домов с центральным отоплением, 125 объектов сферы образования и науки, 38 объектов культуры и 45 учреждений здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Теплоснабжение Сочи обеспечивают 23 организации различных форм собственности. После завершения предыдущего отопительного сезона они начали планово-предупредительные работы. Организации должны выполнить необходимые объемы работ и обеспечить надежность своих объектов.

На конец августа комиссия с участием представителей технадзора оценила готовность 20 единых теплоснабжающих организаций. Восемь из них получили статус «готов». По остальным организациям продолжается устранение выявленных замечаний. На совещании поручили усилить контроль за выполнением работ.

Отдельно участники совещания рассмотрели вопросы информационной политики города. В частности, обсудили результаты продвижения Сочи в рамках концепции «Выбирай Сочи». Одним из направлений стала программа преференций для гостей с детьми. К ней присоединились около 80 предприятий сферы гостеприимства.

Также на совещании рассмотрели продвижение туристических возможностей Сочи в российских регионах. В мае в городе прошел пресс-тур, по итогам которого в федеральных и региональных СМИ вышло 180 материалов. В их числе были сюжеты на телеканалах НТВ, «Россия 1» и ОТР.

18 июля в рамках традиционного делового завтрака с федеральными, региональными и городскими журналистами Андрей Прошунин рассказал о работе по берегоукреплению и противооползневой защите. Эти работы ведут совместно с учеными, администрацией Краснодарского края и правительством России. Также на встрече представили новое позиционирование Сочи — «Сочи — столица здоровья».

Мария Удовик