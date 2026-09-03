В Аксае ограничили водоснабжение из-за аварийных работ на коллекторе

В Аксае ограничили подачу воды из-за переключения абонентов после аварийной замены участка канализационного коллектора по улице Речников. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Ограничения затронут улицу Платова от улицы Круглая до Шахового, в том числе многоквартирные дома №№ 83, 83г, 83д, 83и, 83з, 81б3, 64, 64в, 66, 70, 72, 72в, 74, 101, а также детский сад «Лучик», «Аксайский технологический техникум» и спортивная школа «Юность», улицу Садовая (в границах улиц Шевченко — Речников), в том числе дома № 6, 8а, 8, 12, 14, 18а, 20, 20ж, 18б, 18, 10а, 10, 14, 16, 12а, 20е, а также улицы Коминтерна, д. 135з, 139и2, 139б, 143, Крупская, д. 4, 6, 8, 5, Менделеева, д. 53, 53а, Шевченко (в границах Садовая — Платова).

Восстановить подачу ресурса планируют сегодня в 19:00. По словам министра, на период отключения организован подвоз воды.

Константин Соловьев