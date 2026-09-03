Курорты Кубани ожидают до 2,5 млн туристов в бархатный сезон

В бархатный сезон 2026 года курорты Краснодарского края планируют принять около 2–2,5 млн туристов. Однако итоговые цифры будут зависеть от ситуации с топливом и авиасообщением, пишет ТАСС со ссылкой на президента Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексея Волкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Бархатный сезон на территории Краснодарского края традиционно длится с середины сентября до середины октября. По словам эксперта, к этому периоду для гостей региона подготовлены программы отдыха на термальных источниках и в банных комплексах, рассчитанные на период понижения температур и межсезонья.

«Ъ-Кубань» писал, что Краснодарский край остается самым популярным направлением для отдыха в бархатный сезон в период с 1 сентября по 15 октября. По данным туроператора «Алеан», на долю региона приходится 46% всех бронирований по стране. Спрос на черноморские курорты в сравнении с прошлым годом снизился на треть из-за негативного информационного фона и проблем с авиасообщением. Однако неделя к неделе бронирования восстанавливаются: Анапа прибавляет 15–16%, Сочи — 16–24%.

Цены на осень традиционно ниже летних — разница достигает 10–50% в зависимости от отеля. Наибольшим спросом пользуются отели «3–4 звезды».

Алина Зорина