Кубань лидирует по бронированиям на бархатный сезон

Краснодарский край остается самым популярным направлением для отдыха в бархатный сезон в период с 1 сентября по 15 октября. По данным туроператора «Алеан», на долю региона приходится 46% всех бронирований по стране. В тройку лидеров также входят Кавказские Минеральные Воды (31%) и другие направления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Спрос на черноморские курорты в сравнении с прошлым годом снизился на треть из-за негативного информационного фона и проблем с авиасообщением. Однако неделя к неделе бронирования восстанавливаются: Анапа прибавляет 15–16%, Сочи — 16–24%. Геленджик после объявления локальной ЧС показал спад. Сейчас число бронирований уже восстанавливается, и с 17 по 23 августа было сделано на 41% больше бронирований, чем неделей ранее. В структуре спроса на Кубани лидирует Сочи (46% от всех бронирований по краю), затем Анапа (29%) и Геленджик (22%).

Цены на осень традиционно ниже летних — разница достигает 10–50% в зависимости от отеля. Наибольшим спросом пользуются отели «3–4 звезды» с подогреваемыми бассейнами и спа, а также санатории (22% бронирований). С началом учебного года сокращается число туристов с детьми, но растет доля пар и пожилых туристов, выбирающих лечение. По текущим бронированиям, 24% туристов планируют осеннюю поездку в Анапу с детьми: около 9% с детьми дошкольного возраста и 15% с детьми школьного возраста. Короткие поездки планируют жители Краснодарского края и соседних регионов.

Стоимость размещения на бархатный сезон на двоих на семь ночей в отелях уровня «3 звезды»: в Анапе с полным пансионом — от 46,3 тыс. руб., по системе «все включено» — от 57,9 тыс. руб.; в Сочи — от 47,9 тыс. руб. и от 66,5 тыс. руб. соответственно; в Геленджике — от 49,7 тыс. руб. и от 91 тыс. руб. В санаториях на двоих с лечением на 10 дней: в Сочи — от 111,6 тыс. руб., в Анапе — от 94 тыс. руб.

Алина Зорина