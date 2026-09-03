Над семью районами Ростовской области уничтожили около 20 БПЛА

Над территорией Ростовской области минувшей ночью отразили атаку около 20 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Средства противовоздушной обороны уничтожили дроны в Таганроге, а также Чертковском, Куйбышевском, Неклиновском, Миллеровском, Кашарском, Шолоховском и Азовском районах. Как сообщил глава региона, в Шолоховском районе из-за падения обломков в лесу возник пожар на площади 0,2 га. Пострадавших нет, специалисты продолжают локализацию возгорания.

Константин Соловьев