Тела убитых медведями людей обнаружили в красноярском лесу

Тела убитых животными людей были обнаружены в ходе поиска пропавших грибников у поселка Подтесово Енисейского округа Красноярского края. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель», сотрудники которого искали двух женщин.

«В ходе проведения поисковых работ обследовано 200 тыс. кв. м лесного массива, обнаружены неустановленные человеческие тела со следами нападения диких зверей»,— говорится в сообщении. Женщины ушли за грибами 31 августа.

По данным «Спасателя», на месте обнаружения тел работают сотрудники следственных органов. Главное управление МЧС по Красноярскому краю обратилось к жителям региона с просьбой не ходить в лес.

Как писал «Ъ», вчера в городе Абазе в Республике Хакасия в связи с нападениями медведей ввели режим повышенной готовности. Ранее хищник убил туристку в соседней с Хакасией Республике Алтай.

Валерий Лавский