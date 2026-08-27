«Технопром-2026»: ГК SKY GROUP стала технологическим партнером «Новосибирского Экспоцентра»

На XIII Международном форуме «Технопром-2026» 26 августа ГК SKY GROUP и МВК «Новосибирский Экспоцентр» объявили о стратегическом партнерстве. Соглашение подписали президент ГК SKY GROUP Владимир Литвинов и исполнительный директор «Новосибирского Экспоцентра» Денис Калабухов.

Фото: Антон Чернобровкин

Согласно заключенным договоренностям, SKY GROUP берет на себя комплексное обслуживание вертикального транспорта комплекса. Структуры девелопера, в свою очередь, будут отвечать за техническое обслуживание лифтового оборудования и эскалаторных систем, а также обеспечивать проектирование и монтаж выставочных стендов.

Группа компаний SKY GROUP — один из ведущих застройщиков полного цикла в Новосибирске (12-е место в региональном рейтинге ЕРЗ.РФ по объему ввода жилья и наивысший рейтинг надежности на протяжении пяти лет). Жилые комплексы компании в Новосибирской области и коттеджный поселок «Кубань Скай» в Краснодарском крае характеризуются комплексным подходом к развитию территорий, применением современных инженерных решений и созданием комфортной среды для жизни. Главное преимущество компании — вертикальная интеграция: от строительства жилых комплексов и коттеджных поселков, собственного производства энергоэффективных лифтов нового поколения и их сервисного обслуживания (SKY LIFT, SKY LIFT Service) до внедрения роботизированных систем эксплуатации зданий и использования искусственного интеллекта в управлении недвижимостью.

МВК «Новосибирский Экспоцентр» является крупнейшим в восточной части России конгрессно-выставочным комплексом. Он оснащен по последнему слову техники и работает по принципам экологической безопасности.

«Для нас это ответственный этап. Мы намерены применить инженерные решения и технологии, которые сделают эксплуатацию площадки более эффективной, а пребывание гостей — комфортнее. Наша задача — обеспечить бесперебойную работу оборудования даже при пиковых нагрузках, характерных для форумов мирового уровня»,— прокомментировал президент ГК SKY GROUP Владимир Литвинов.

Сотрудничество выходит за рамки стандартного сервисного контракта. Стороны планируют внедрить в инфраструктуру Экспоцентра дополнительные решения в области «умного здания». В частности, речь идет о предиктивной аналитике для лифтового оборудования, которая позволит предотвращать поломки до их возникновения, и оптимизации пассажиропотоков во время проведения крупных международных мероприятий. Эти меры помогут поддерживать высокие стандарты энергоэффективности и экологичности, заложенные в концепцию «green building» при проектировании комплекса.

«Экспоцентр спроектирован по высоким международным стандартам, и для поддержания этого уровня нам нужны партнеры с соответствующей экспертизой. ГК SKY GROUP обладает необходимыми производственными мощностями и опытом работы с высокотехнологичными объектами. Мы рассчитываем, что это партнерство станет примером эффективного управления инфраструктурой»,— отметил исполнительный директор МВК «Новосибирский Экспоцентр» Денис Калабухов.

Подписание соглашения на площадке «Технопрома» подчеркивает стремление бизнеса к внедрению инноваций в реальный сектор экономики и развитию технологической инфраструктуры региона.

