«Ростелеком» представил ИИ-решения для цифровизации промышленности на «Технопроме-2026»

«Ростелеком» представил на форуме «Технопром-2026» ИИ-инструменты для российской промышленности. Эксперты компании приняли участие в панельной дискуссии «Цифровой цех: реальные кейсы внедрения искусственного интеллекта — от пилота до измеримого эффекта и масштабирования».

Фото: Ильнар Салахиев

На мероприятии поднимались вопросы, связанные с внедрением ИИ-продуктов на производстве. В качестве ключевых барьеров глобального масштабирования таких технологий были озвучены недостаточно развитая ИТ-инфраструктура большинства предприятий, а также сложность интеграции и нехватка отраслевых решений.

Директор проектного офиса региона «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Алексей Гусев отметил, что провайдер ведет системную разработку ИИ-технологий для промышленных предприятий страны, и внедрение таких сервисов на практике всегда влечет измеримый экономический эффект.

Фото: Ильнар Салахиев

В качестве одного из примеров эксперт привел проект по внедрению системы технического зрения на главном конвейере участка вклейки боковых стекол одного из крупнейших автомобильных заводов России. Решение полностью исключило риск остановки производственного процесса из-за человеческого фактора: ранее ошибка оператора при загрузке стекол несоответствующей комплектации приводила к аварийной остановке всей линии.

Мы не просто заменили контроль оператора на машинное зрение — мы создали цифровой барьер, который полностью исключает ошибку. Система уже получила положительную оценку и будет тиражирована на другие линии автозавода. "Ростелеком" продолжает развивать направление промышленного ИИ, предлагая предприятиям комплексные сервисы, которые позволяют повысить эффективность производства, минимизировать риски и сократить операционные расходы. Алексей Гусев, директор проектного офиса региона «Сибирь» «Ростелекома»

Фото: Ильнар Салахиев

Форум «Технопром-2026» проходит в Новосибирске с 26 по 28 августа. Организаторы – Правительство Российской Федерации, Правительство Новосибирской области и Российская академия наук. Ключевая тема этого года: «Российская наука — основа технологического лидерства».