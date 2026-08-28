Соглашения в сфере ИИ, банкоматы, оценивающие здоровье, и день AI Journey

Сбербанк подписал серию соглашений о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта, информационных технологий и поддержки программ перехода на отечественные программные решения на форуме «Технопром-2026» в Новосибирске 26 августа. Сбер также провел «день AI Journey» – серию сессий о внедрении генеративного ИИ – и представил на совместном с Минцифрой региона стенде разработки для бизнеса, обработки данных и здравоохранения.

Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк

Партнерами банка и компаний его экосистемы по итогам первого дня «Технопрома» стали ведущие организации в сферах науки, логистики, строительства, IT.

Сбер традиционно выступает партнером одной из самых авторитетных экспертных площадок в стране и представляет на «Технопроме» ряд инновационных сервисов, включая решения на базе искусственного интеллекта, востребованные в образовании, здравоохранении, кибербезопасности и других областях Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера

Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк

Среди разработок, представленных на совместном стенде Сбера и Минцифры Новосибирской области, он отметил уже широко применяемый мультимодальный медицинский ассистент GigaDoc на базе ИИ, а также новый современный банкомат Сбера, благодаря которому пользователь сможет оценить состояние своего здоровья, для чего потребуется всего лишь посмотреть в камеру.

«Вы можете пользоваться им для проведения денежных операций, но, помимо этого, можете пройти небольшой “медосмотр”», – уточнил господин Солнцев.

Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк

На площадке также представлена платформа GigaCowork – инструмент автоматизации и интегрирования ИИ в бизнес. Кроме того, работает лекторий, где все дни форума эксперты разбирают процессы внедрения генеративного искусственного интеллекта в корпоративном секторе, ИИ-инструменты в инвестициях, тренды цифровизации здравоохранения, а также внедрение ИИ в образование.

Сбер также в рамках форума организовал день AI Journey совместно с исследователями Института AIRI, Сколтеха, МФТИ, СПбГУ, НГУ, Индийской школы бизнеса (ISB) и ведущими компаниями страны. Эксперты в сфере искусственного интеллекта в течение трех сессий обсудили пути преодоления архитектурных и инфраструктурных лимитов современных больших языковых моделей.

Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк

XIII форум технологического развития «Технопром» стартовал 26 августа в «Новосибирском Экспоцентре». В этом году на мероприятия в его рамках зарегистрировались представители науки, экономики, органов власти и сферы образования из 75 регионов России и 39 стран – это рекордные цифры за всю историю его проведения.



