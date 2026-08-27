Наука — в жизнь: «Ростелеком» и НГУ будут совместно внедрять технологичные инновации
«Ростелеком» и Новосибирский государственный университет (НГУ) объединили усилия для развития высшего образования, науки и инноваций Сибири. Соответствующее соглашение в рамках форума «Технопром-2026» подписали вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин и ректор НГУ Дмитрий Пышный.
Ключевым вектором работы станет анализ и развитие единой цифровой образовательной среды НГУ, а также разработка плана внедрения программно-аппаратного комплекса «Университетский МФЦ и умный кампус НГУ». Проект предполагает использование моделей искусственного интеллекта для автоматизации сервисов, повышения безопасности и создания комфортной среды для студентов и преподавателей, в том числе и в новых корпусах университета, которые построены в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов».
Отдельным треком выделено взаимодействие с Исследовательским центром в сфере искусственного интеллекта НГУ. Стороны намерены направить усилия на обеспечение технологической готовности результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов, их апробацию и повышение востребованности разработок на реальном рынке.
Подписанное сегодня соглашение — логичное продолжение нашего партнерства с НГУ. Новый этап сотрудничества сфокусирован на практической интеграции передовых технологичных разработок в инфраструктуру вуза и внедрении алгоритмов искусственного интеллекта в образовательные и административные процессы. Для нас это возможность не только применить нашу экспертизу как цифрового провайдера, но и получить доступ к передовой научной базе НГУ, в том числе к компетенциям их Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта.
Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком»
Для НГУ как для исследовательского университета критически важно, чтобы наши разработки не оставались "на бумаге", а находили применение в реальной экономике. Сотрудничество с "Ростелекомом" открывает нам доступ к мощной ИТ-инфраструктуре, телеком-экспертизе и рынку. Мы рассчитываем, что совместная работа над "умным кампусом" и внедрение наших ИИ-моделей станут примером успешной кооперации науки и крупного бизнеса, а также привлекут дополнительное финансирование в наукоемкие проекты региона.
Дмитрий Пышный, ректор НГУ