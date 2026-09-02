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Режим повышенной готовности ввели в городе в Хакасии из-за нападения медведей

В городе Абазе Республики Хакасия за сутки застрелили четырех медведей. Из-за опасности встречи с хищниками в муниципалитете с 11:00 2 сентября ввели режим повышенной готовности.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Как сообщила мэр Абазы Валентина Филимонова, медведи выходили к людям на территории трех микрорайонов. В одном из случаев животное попыталось напасть на человека.

«Представителями всех ответственных служб города и правоохранительных органов усилена работа в районах береговой линии реки Абакан, лесного массива, на окраинах Абазы, в микрорайоне Абазы-Заречной, ул. ТЭЦ, ул. Ключик… Группы охотников-добровольцев для оперативного реагирования осуществляют дежурство»,— рассказали в городской администрации о принятых мерах.

По подсчетам министерства природных ресурсов и экологии Хакасии, всего в республике в последнее время добыли 27 бурых медведей. Из них 12 — в районе Абазы, по пять — в Аскизском и Таштыпском районах.

Как писал «Ъ», в августе случаи нападения медведей на людей были зарегистрированы в нескольких сибирских регионах.

Валерий Лавский

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