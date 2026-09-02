В Ростове возбудили уголовное дело после наезда водителя на патрульную машину

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, подозреваемого в применении насилия к сотрудникам полиции. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, 1 сентября инспекторы ДПС заметили автомобиль, водитель которого совершал опасные маневры. На требование остановиться он не отреагировал и попытался скрыться. Во время преследования на проспекте Ворошиловском мужчина умышленно столкнулся с патрульной машиной, в результате чего один из полицейских получил телесные повреждения.

После остановки автомобиля водитель оказал сопротивление сотрудникам полиции и, как утверждает следствие, причинил повреждения еще одному правоохранителю.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти. Следователи проводят обыски по месту жительства подозреваемого и устанавливают обстоятельства произошедшего. Вопрос об избрании ему меры пресечения пока решается.

Валерий Климов