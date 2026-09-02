Бывший глава «Роствертола» Мотренко возглавил «Вертолеты России»
Петр Мотренко назначен временно исполняющим обязанности генерального директора холдинга «Вертолеты России». Ранее господин Мотренко более десяти лет возглавлял ростовское предприятие «Роствертол». Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ
Новым назначением завершилась смена руководства холдинга: прежний генеральный директор «Вертолетов России» Николай Колесов перешел на работу в «Ростех». Господин Мотренко будет исполнять обязанности руководителя компании.
Вертолетостроением Петр Мотренко занимается с 1980 года, когда начал работать на Ростовском вертолетном производственном комплексе, ныне ПАО «Роствертол». В 2014 году он возглавил предприятие.
За время его руководства на «Роствертоле» была проведена модернизация производственных мощностей, расширена номенклатура выпускаемой техники и освоено производство новых машин, в том числе тяжелого транспортного вертолета Ми-26Т2В.
«Вертолеты России» объединяют предприятия российского вертолетостроения и входят в структуру «Ростеха». По данным системы СПАРК, АО «Вертолеты России» зарегистрировано в Москве в 2007 году. В 2025 году выручка холдинга составила 33,9 млрд руб., чистая прибыль — 2,4 млрд руб.