Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Ростовской областью

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских беспилотников над Ростовской областью в течение дня 2 сентября. Всего с 8:00 до 20:00 мск дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 238 БПЛА самолетного типа над регионами России и Черным морем.

По данным ведомства, беспилотники также были нейтрализованы над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Владимирской и Смоленской областями, Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.

Количество аппаратов, уничтоженных непосредственно над Ростовской областью, Минобороны не уточнило.

Валерий Климов