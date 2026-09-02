В Крыму топливо будет выдаваться на АЗС в два этапа

Поставки топлива в Крым пока не закрывают полную потребность жителей, часть крымчан на данном этапе столкнется с ограниченным доступом к бензину. Суточный объем топлива будет выдаваться в два этапа. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

По его словам, по мере роста объемов завоза ситуация будет выправляться. С учетом поступающих обращений граждан принято решение о новом порядке организации продаж.

Суточный объем топлива будет выдаваться на заправках в два этапа: утром с 08:00 до 10:00 и вечером с 18:00 до 20:00. За час до открытия утренней продажи, в 07:00, на интерактивной карте заправок министерства топлива и энергетики Республики Крым появится актуальная информация о наличии бензина и дизельного топлива на конкретных автозаправочных станциях.

Глава региона рекомендовал жителям проверять карту перед выездом, чтобы не тратить время напрасно.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в Севастополь начали поступать партии субсидированного топлива. Предельная стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 на автозаправочных станциях «ТЭС» и «АТАН» в городе установлена на уровне не более 100 руб. за литр.

Алина Зорина