С 1 сентября в Севастополь начали поступать партии субсидированного топлива. Предельная стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 на автозаправочных станциях «ТЭС» и «АТАН» в городе установлена на уровне не более 100 руб. за литр, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

По его словам, власти продолжают работу над снижением стоимости дизельного топлива. При этом из-за ограниченных объемов поставок бензин АИ-92 и АИ-95 пока реализуется по QR-кодам.

Оперативную информацию о наличии топлива на конкретных АЗС, графиках работы и поставках правительство Севастополя намерено регулярно публиковать в своем официальном аккаунте.

Господин Развожаев заявил, что ситуация с топливом остается на его постоянном контроле. О возобновлении свободной продажи бензина без ограничений он пообещал сообщить дополнительно.

Вячеслав Рыжков